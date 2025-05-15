«Нечего замораживать»: Захарова высказалась об отношениях России с Польшей

Дипломатические отношения России и Польши находятся на крайне низком уровне.

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Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Стараниями Варшавы наши двусторонние отношения находятся на таком низком уровне, что по сути уже нечего замораживать», - отметила дипломат.

По словам Захаровой, можно вредить собственным гражданам, как это делают польские власти, но Москва никогда не предпринимала в инициативном порядке подобных шагов. Дипломат указала, что Россия всегда адекватно реагирует на недружественные действия.

Ранее Польша решила закрыть генеральное консульство России в Кракове, Москва пообещала дать зеркальный ответ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».