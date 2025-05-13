Путин пошутил про кровати от "российской IKEA"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" пошутил про применение кроватей Hoff. Эта мебель очень пригодится после "тестирования" продукции предыдущих выступающих - блинов "Теремка" и вина "Абрау-Дюрсо", заметил глава государства.

Руководители этих компаний во время встречи пригласили Путина приехать. Ресторан "Теремок" президент уже пообещал посетить. А в случае с "Абрау-Дюрсо" пошутил, что фирма могла бы "подкатить что-нибудь" участникам встречи ко Дню Победы.

Путин пообещал посетить ресторан «Теремок»

Когда речь зашла о Hoff, глава "Деловой России" Алексей Репик назвал эту компанию "российской IKEA" и упомянул, что в домах россиян стоят 5 млн диванов и кроватей от производителя.