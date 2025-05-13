Президент России Владимир Путин до сих пор поставляет США ядерное топливо.

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Путин сказал, что Россия показала хорошие темпы роста экономики. Те страны, которые пытались помешать РФ, по словам Путина, оказались в ситуации, описанной поговоркой "не рой другому яму, сам в нее попадешь".

США, по словам российского президента, ведут себя "очень прагматично" и "себя не забывают". Поставки ядерного топлива Путин упомянул как пример данного тезиса.

"Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы", — сказал Путин в ходе XX съезда "Деловой России".

Он добавил, что в США экономический рост ниже, чем в России, но в отличие от основных экономик Европыони не "свалились фактически в рецессию".