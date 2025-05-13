Путин отметил, что Россия до сих пор поставляет ядерное топливо США

Путин: Россия продолжает поставлять в США ядерное топливо
Президент России Владимир Путин до сих пор поставляет США ядерное топливо.
Путин сказал, что Россия показала хорошие темпы роста экономики. Те страны, которые пытались помешать РФ, по словам Путина, оказались в ситуации, описанной поговоркой "не рой другому яму, сам в нее попадешь".
США, по словам российского президента, ведут себя "очень прагматично" и "себя не забывают". Поставки ядерного топлива Путин упомянул как пример данного тезиса.
"Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы", — сказал Путин в ходе XX съезда "Деловой России".
Он добавил, что в США экономический рост ниже, чем в России, но в отличие от основных экономик Европыони не "свалились фактически в рецессию".