Путин пообещал посетить ресторан «Теремок»

Президент России Владимир Путин пообещал сходить в ресторан русской кухни «Теремок», когда у него возникнет такая возможность. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, российского лидера пригласил основатель сети Михаил Гончаров на встрече с членами «Деловой России».

«Спасибо. Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить. И с удовольствием, когда возможность будет, она, надеюсь, возникнет, обязательно к вам приду», — ответил Путин.

Президент выразил надежду, что и руководитель «Абрау-Дюрсо» Павел Борисович Титов «не пожадничает».

Напомним, что во время встречи «Деловой России» в феврале 2022 года Гончаров также пригласил президента в свое заведение отведать блинов на Масленицу. Владимир Путин принял приглашение и пообещал посетить «Теремок».