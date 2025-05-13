Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал расследование в отношении приехавших на Парад Победы в Москву евродепутатов, усомнившись в его законности.

Поездка депутатов в Москву на 80-летие Победы вызвала недовольство в Европарламенте и спровоцировала внутреннее расследование. Об ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на парламентария от Кипра, видеоблогера Фидиаса Панайоту. «Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он уже начал расследование против нас», — приводит агентство слова депутата. По словам Панайоту, депутаты отправились в Россию, чтобы выразить несогласие с антироссийским курсом Евросоюза.

Эксперт подчеркнул, что решение начать расследование в отношении парламентариев компрометирует деятельность Европарламента и ЕС.

Сама постановка вопроса о том, что поездка депутатов могла быть запрещена, на мой взгляд, идет вопреки регламенту деятельности Европарламента. Европарламент – это законодательный орган, который представляет интересы стран-членов ЕС, а депутаты в него избираются прямым голосованием странами. Соответственно, они являются представителями партий отдельных стран, а в рамках парламента они объедены в отдельные группы, фракции. И подобная структура не предполагает ограничений в деятельности депутатов, которые представляют интересы своей страны, а также отстаивают интересы своей партии. Поэтому, полагаю, расследование в отношении посетивших Москву парламентариев было инициировано искусственно. При этом оно создает опасный прецедент как в самом Европарламенте, так и в Европе в целом. Сейчас Европарламент занимается не своим делом - то, что он может быть судебным органом, не предусмотрено. Поэтому я бы назвал такие действия незаконными, поскольку они не входят в число прямых полномочий Европарламента… Получается, что в основе его деятельности лежит не демократия, а, я бы сказал, армейская дисциплина. Как известно, соответствующий принцип работы Европарламенту навязывает его председатель Роберта Метсола. Это человек из той же компании, что и остальные русофобы. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о возможных последствиях визита в Москву на Парад Победы для глав Словаки и Сербии - Роберта Фицо и Александра Вучича.

«Безусловно, в Европе против них будут выстраивать определенные планы. Но здесь я полностью согласен со словами Роберта Фицо, который отмечал, что он представляет независимую страну и ее население. И в этом смысле он, как и Вучич, действовал в интересах страны, в интересах населения. Он и продолжит действовать также. Поэтому в Европе политикам наверняка что-то выскажут, но это лишний раз подорвет остатки авторитета Еврокомиссии и Европарламента», - заключил специалист.

Ранее Европарламент отказался комментировать расследование поездки депутатов в Россию.