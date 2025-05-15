В МИД ответили на вопрос об участии Запада в переговорах России и Украины

Страны Запада, в частности Германия, Великобритания и Франция, не могут претендовать на участие в переговорах по Украине в Стамбуле.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Заявления и Берлина, и Парижа, и Лондона резко контрастируют с их конкретными, практическими шагами. (...) Как с этой реальностью они могут на что-то претендовать. Пусть меняют реальность», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия готова присутствовать на возможных прямых переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая.