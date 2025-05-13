Захарова назвала Каллас пакетчицей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас об очередных санкциях против России.

Каллас ранее заявила, что, по планам Еврокомиссии, новый 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая. Она не назвала конкретных деталей, сославшись на несогласованность. Во вторник на встрече с журналистами в Копенгагене глава евродипломатии вновь выразила надежду, что инициатива будет принята на Совете ЕС по иностранным делам на будущей неделе. Она добавила, что затем начнется работа над следующим пакетом.

«Пакетчица», — написала Захарова, комментируя высказывания Каллас.

Ранее глава евродипломатии пожаловалась, что европейские компании по-прежнему хотят зарабатывать в России, даже под угрозой уголовной ответственности за обход санкций.