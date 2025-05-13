Зюганов заявил о необходимости «тщательной подготовки» переговоров по Украине

Решения на переговорах по урегулированию украинского кризиса должны приниматься на самом высоком уровне, и необходима тщательная подготовка. Об этом заявил Life.ru глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам парламентария, президент РФ Владимир Путин уже определил главную цель - устранить причины, которые породили конфликт.

«Любые переговоры требуют очень тщательной подготовки. (…) Мы за мир - и будем делать все, чтобы мир наступил на многие годы вперед. Чтобы это перемирие не закончилось тем, что Европа насует туда новое оружие, а дроны будут летать во всей стране. Поэтому надо принимать решения на самом высоком уровне», - подчеркнул Геннадий Зюганов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая, без предварительных условий. После чего глава США Дональд Трамп отметил, что Украина должна принять это предложение «немедленно».

При этом Киев призвал Россию к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море». Этот призыв поддержали страны ЕС и Британия - европейские лидеры заявили, что против России будут введены новые санкции, если она откажется от прекращения огня. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Россия требует прекратить поставки западного оружия Украине на предлагаемый период перемирия.