В Госдуме призвали к выходу России из ВОЗ

Пребывание России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) несовместимо с суверенитетом страны и опасно для государственной безопасности. Об этом заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая начнет свою работу с 19 мая, намечено подписание так называемого Пандемического соглашения. Этот документ призван дать решениям ВОЗ приоритет над законами стран-участниц.

«Руководство ВОЗ, купленное с потрохами четой Гейтсов и «большой фармой», полным ходом переделывает консультативный орган в директивный, в наднациональный центр принятия решений», - заявил Миронов.

Парламентарий уверен, что России необходимо выйти из организации, так как пребывание в ней «несовместимо с суверенитетом и обеспечением государственной безопасности». А подписание соглашения приведет к тому, что только сотрудники ВОЗ смогут определять, что является дезинформацией, а что нет.

«Достаточно вспомнить, как ВОЗ упорно отрицало рукотворный характер коронавируса, когда это уже стало очевидно для всех, чтобы понять, как эта шайка глобалистов в белых халатах собирается манипулировать общественным мнением в интересах западных политиков и крупного бизнеса», - заявил депутат Госдумы.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. По мнению американской администрации, ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтон слишком большого финансирования. В феврале СМИ писали, что на этом фоне организация заморозила набор персонала и сократила число поездок.