В Совфеде высказались об ультиматуме Зеленского Путину

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поставил под сомнение статус президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале, высказывая позицию по ранее поставленному Киевом ультиматуму.

«Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча [лидера России] Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и верховный главнокомандующий ВС РФ, а с другой — кто?», — написал Джабаров.

В офисе Зеленского высказались о переговорах в Стамбуле

Российский сенатор назвал Зеленского «белым пятном в истории Украины».

«Нелегитимный [президент], забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии», — заключил политик.

Ранее Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня. После этого в Госдуме обвинили Зеленского в поиске повода для срыва переговоров в Стамбуле.