Захарова дала неожиданный совет экс-президенту, не боящейся ядерной бомбы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-президента Литвы Дали Грибаускайте, заявившей, что ядерное оружие России якобы "уже никого не пугает", сообщает РИА Новости.

Захарова в шутку посоветовала Грибаускайте "позвонить в Елисейский дворец", где той "могут составить ей достойную компанию" в разговоре о "ядерных зонтиках".

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Президент Франции Эммануэль Макрон в марте предложил, чтобы другие европейские страны были под французским "ядерным зонтиком". Инициативу вскоре раскритиковали как российские политики, так и многие европейские, заявившие, что в предложении Макрона они не заинтересованы.