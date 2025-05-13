Песков: Россия не принимает выводы ICAO по MH17

Россия считает выводы Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о якобы ответственности Москвы за крушение Boeing в Донбассе в 2014 году предвзятыми, так как российские представители не принимали участия в расследовании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Россия не принимает ангажированные выводы», — заявил Песков.

Он добавил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и не меняется. Представитель Кремля также напомнил, что российскую сторону не допустили до участия в расследовании.

Нидерланды и Австралия потребовали от ИКАО обязать РФ начать переговоры по MH17

12 мая Совет ICAO признал Россию «виновной в крушении рейса MH17», поддержав позицию Австралии и Нидерландов, которые обвинили Москву в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации. В настоящее время обсуждается форма возмещения ущерба.

России не была предоставлена возможность участвовать в расследовании, и, в результате, Москва не согласилась с его итогами. Она отвергает выдвинутые обвинения, заявляя, что у нее есть своя версия событий. Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года в Донбассе, в результате крушения погибли все 298 человек на борту.