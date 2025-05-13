Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле будет объявлен, как только президент России Владимир Путин посчитает нужным это сделать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков ответил «нет» на вопрос журналистов, может ли он назвать тех, кто будет представлять Россию.

«Как только президент посчитает это нужным, мы объявим», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке срыва переговоров в Стамбуле

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский сначала заявил, что это возможно только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Однако после того, как президент США Дональд Трамп посоветовал Украине принять предложение «немедленно», Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Стамбул.

При этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прогрессе в урегулировании украинского конфликта, иначе Вашингтон выйдет из переговорного процесса.