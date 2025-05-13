Путин поручил восстановить культурные объекты, поврежденные ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил властям восстановить объекты культурного наследия на территориях, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

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Приведением памятников истории и культуры в порядок займутся Правительство страны и губернаторы регионов. Доклад о проделанной работе они представят главе государства до 20 сентября нынешнего года.

Путин также поручил установить факты утраты и разрушений культурных объектов в результате ударов Киева, сформировать архивную и документальную хронику уничтожения культурного достояния и довести соответствующие факты до сведения международной общественности.

Ответственными политик назначил премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, руководителей правоохранительных ведомств и профильных организаций. Им предстоит выполнить поручение президента до 30 ноября.