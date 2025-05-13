Раскрыт состав российской делегации на переговорах в Стамбуле 15 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Также, по данным издания, в делегацию войдет помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский сначала заявил, что это возможно только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Однако после того, как президент США Дональд Трамп посоветовал Украине принять предложение «немедленно», Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Стамбул.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп допустил свой визит в Стамбул в случае проведения там переговоров между РФ и Украиной, «если это будет полезно».