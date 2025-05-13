Путин планирует переговоры с премьером Малайзии

Президент России Владимир Путин в Москве 14 мая проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который намерен посетить РФ с официальным визитом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — отметили в Кремле.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле готов встретиться только с Владимиром Путиным, отвергая встречи с другими представителями Российской Федерации.

До этого политолог Сергей Марков заявлял, что Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло.