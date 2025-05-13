Захарова пошутила над словами Макрона о безопасности Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Украине на карту поставлена безопасность всей Европы.

«Несите салфетку», — пошутила дипломат.

Ранее агентство AFP опубликовало видео, на котором запечатлены канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На нем французский лидер при виде журналистов быстро убрал со стола неизвестный предмет, похожий на пакетик с белым веществом. Мерц, в свою очередь, прикрыл рукой небольшой предмет, напоминающий маленькую лопатку.

Позднее Елисейский дворец сообщил, что пакетик, который Макрон пытался спрятать от камер журналистов, оказался обычной салфеткой.