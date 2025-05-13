Молчание властей Германии относительно ситуации с видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер едут в поезде, - показательно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят", - отметила дипломат.

Захарова: Россия точечно отвечает на неадекватные действия Польши

Захарова добавила, что Елисейский дворец сразу же назвал эту новость фейком, но при этом ни разу не просил киевский режим прекратить распространять дезинформацию.

Ранее появилось видео с президентом Франции, канцлером ФРГ и премьер-министром Британии, сделанное в поезде во время поездки в Киев. На видео французский лидер после начала съемки журналистами их встречи, спохватившись, торопливо начинает убирать маленький белый сверток со стола. В Елисейском дворце заявили, что небольшой белый сверток, который Макрон торопливо убрал со стола перед журналистами, - это не наркотики, а носовой платок.