В Госдуме обвинили Зеленского в попытке срыва переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский ищет повод, чтобы сорвать переговоры с РФ в Стамбуле по урегулированию конфликта.

Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры», — высказался Шеремет.

Депутат напомнил, что с юридической стороны у Зеленского «очень сомнительная легитимность». Он считает, что украинский лидер, выдвигая ультиматумы, хочет утвердиться в международном политикуме, придать себе вес и легитимность за счет авторитета президента России Владимира Путина.

В ходе своего обращения в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегации не состоится.