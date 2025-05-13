Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в интервью SHOT, что Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы президенту России Владимиру Путину, и главе киевского режима пора соглашаться на переговоры.

«У Зеленского еще манипуляторка не выросла», - поделился своей точкой зрения российский парламентарий.

По словам Картаполова, только за вчерашние сутки ВС РФ наступали на 116 направлениях и на всех имели успех, был освобожден еще один населенный пункт, и если глава киевского режима не осознает, что происходит, то боевые действия продолжатся.

В ночь с 11 на 12 мая президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных средств массовой информации и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Российский лидер указал на то, что допускает достижения реального прекращения боевых действий, которое будет соблюдаться украинской стороной.

Вечером 11 мая, после призыва президента США Дональда Трампа согласиться на это, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия.