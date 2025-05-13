Захарова: Россия точечно отвечает на неадекватные действия Польши
Москва точечно отвечает на неадекватные действия Варшавы с учётом своих интересов, заявила в эфире «Соловьёв.LIVE» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учётом наших интересов», — цитирует её РИА Новости.
Захарова также отметила, что в случае разрыва дипотношений польским дипломатам и представителям «различных кругов» придётся покинуть Россию.
Ранее российский посол в республике Сергей Андреев в эфире «Соловьев Live» заявил, что общая деятельность России и Польши на границе свёрнута.
Замглавы российского МИД Александр Грушко отмечал, что Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске.