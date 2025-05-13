Экс-советник НАТО указал на ключевую деталь в предложении Путина о переговорах

Президент России Владимир Путин своим предложением провести прямые мирные переговоры с Киевом дал понять, что процесс исключает участие стран ЕС. На такую ключевую деталь в замысле российского лидера указал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале.

«Предложение Путина четко говорит о том, что нужно России: честные переговоры, они всегда говорили, что готовы к переговорам. Но им не нужны европейцы и другие стороны», — подчеркнул полковник.

Путин предложил Украине возобновить переговоры