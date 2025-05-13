Захарова напомнила об отказе Зеленского подписать документ на встрече с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об отказе президента Украины Владимира Зеленского подписать согласованный документ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на парижском саммите 2019 года. Об этом она заявила в ответ на сообщения СМИ о якобы обсуждавшемся продлении Минских соглашений, сообщается на сайте МИД РФ.

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«Зеленский неожиданно отказался утверждать итоговый документ, потребовав исключить положение о разведении сил по всей линии соприкосновения. Вместо этого он настаивал на трех участках, но даже эти обязательства не выполнил», — подчеркнула Захарова.

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В феврале прошлого года Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в Париже на саммите Нормандской четверки в 2019 году. Зеленский рассказал, что с российским президентом у него была «долгая беседа», на которой шли «торги» по вопросу Минских соглашений. По его словам, он говорил, что украинская сторона не может выполнить предложенные условия, а также заявлял о сложностях с разведением войск. Украинский президент добавил, что Путин «требовал прекращения огня».

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.