Адаму Кадырову вручили медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный»

Во время церемонии награждения в честь 25-летия ОМОН «Ахмат-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике сын и помощник главы региона Рамзана Кадырова, секретарь Совета безопасности Адам Кадыров был награжден почетной медалью.

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Об этом его отец сообщил в понедельник, 12 мая.

— Высшей награды ЧР (Чеченской Республики — прим. «ВМ») — ордена Кадырова был удостоен заместитель командира ОМОНа «Ахмат-Грозный» Рамзан Дадаев. Памятные юбилейные медали «25 лет ОМОН «Ахмат-Грозный» вручены Адаму Кадырову и Николаю Максимовичу, — сообщил Рамзан Кадыров.

Максимович занимает должность командира отряда белорусской делегации, представлявшей ОМОН ГУВД Мингорисполкома и прибывшей в Чечню для участия в мероприятии. Также на нем присутствовали заместитель Председателя Правительства Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов, начальник Управления Росгвардии по региону Шарип Делимханов, министр внутренних дел ЧР Аслан Ирасханов и начальник Главного управления МЧС России по республике Алихан Цакаев.

Кадыров также отметил вклад бойцов ОМОНа «Ахмат-Грозный» в достижение целей и задач специальной военной операции на Украине. По словам главы региона, военнослужащие с первых дней находятся в зоне боевых действий и за короткое время смогли зарекомендовать себя как одни из самых эффективных и боеспособных подразделений, об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

1 апреля Рамзан Кадыров назначил своего сына куратором регионального отделения Министерства внутренних дел России. По представлению Адама Кадырова руководителем оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Чечни также назначили Тимур Мусангузов.