Захарова раскрыла, как Москва ответит на закрытие генконсульства в Кракове

Москва даст ответ на закрытие генконсульства РФ в Кракове после проведения соответствующих межведомственных процедур, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил ранее, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.

Захарова отметил, что Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Она уточнила, что Россия вскоре даст «адекватный ответ на эти неадекватные шаги».

Москва анонсировала ответ Варшаве на запрет работы генконсульства РФ

По ее словам, это произойдет, когда будут проведены соответствующие межведомственные процедуры. Он добавила, что «польская сторона будет уведомлена».