Лавров и Фидан обсудили инициативу Путина о переговорах по Украине

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что стороны обсудили «последние усилия по установлению мира между Россией и Украиной».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине.

Турция стала страной, к посредничеству которой в мирной дипломатии обращаются во всем мире, констатировал турецкий лидер.