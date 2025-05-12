Лавров и Фидан обсудили инициативу Путина о переговорах по Украине

Илья Родин

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Лавров и Фидан обсудили инициативу Путина о переговорах по Украине
© РИА Новости

Собеседник агентства отметил, что стороны обсудили «последние усилия по установлению мира между Россией и Украиной».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине.

Турция стала страной, к посредничеству которой в мирной дипломатии обращаются во всем мире, констатировал турецкий лидер.

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