Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение о 30-дневном прекращении огня.

По словам Захаровой, страны Запада настаивают на подобном соглашении для того, чтобы дать Украине восстановить свой военный потенциал. Она также заявила о том, что в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд рассказали об изначальной цели минских соглашений — выиграть время для Киева.

«Выполнять минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — заявила она.

Помимо этого Захарова также добавила, что в 2019 году президент России Владимир Путин не обсуждал с Владимиром Зеленским продления минских соглашений, так как они предполагали бессрочный характер. При этом, на саммите в Париже Зеленский отказался утверждать документ, который ранее был согласован при участии Киева.

«Вместо этого он настоял на формулировке о разведении только на трех участках. Однако впоследствии не выполнил даже этих своих обязательств», — добавила Захарова.

Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры между Москвой и Киевом. Позже Владимир Зеленский в ответ предложил Путину провести личную встречу в Турции.