Раскрыты мотивы Запада, пытающегося навязать России перемирие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью стран Запада, добивающихся 30-дневного перемирия в ходе украинского конфликта, является передышка для Киева. Украина может воспользоваться перерывом для восстановления военного потенциала, говорится в комментарии Захаровой.

Захарова сказала, что Минские соглашения также были нужны Берлину и Парижу, чтобы "выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем.

По словам дипломата, 30-дневного перемирия добиваются те же страны.