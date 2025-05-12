Москва анонсировала ответ Варшаве на запрет работы генконсульства РФ

Замглавы МИД России Александр Грушко анонсировал российский ответ Польше на отзыв разрешения на работу генконсульства РФ в Кракове. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Грушко, в ответ на действия Варшавы может быть закрыто консульство Польши в Калининграде или Иркутске. При этом дипломат подчеркнул, что Москва обязательно предпримет какие-то ответные действия.

«Может. Ответит, конечно», — ответил Грушко на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу генконсульства России в Кракове. Согласно его словам, такое решение обусловлено «доказанным участием российских спецслужб в поджоге торгового центра на Марывильской улице».