Кадыров раскрыл причины изменения внешности

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл причины изменения своей внешности. По его словам, с возрастом голова седеет, а улыбаться он стал меньше из-за специальной военной операции (СВО).

Об этом в Telegram сообщил его помощник Умар Даудов.

«Говорят, что я не смеюсь потому, что решили меня отправить в отставку. Конечно, смеяться не бывает настроения, когда идет спецоперация, на которую отправлено 11 тысяч наших парней», — сказал он.

Глава Чечни рассказал, что некоторые «существа» говорят, что у него торчат волосы и голос, как у только что проснувшегося человека.

Кадыров сообщил, что вопрос о его отставке относится к компетенции Путина