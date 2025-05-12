Российский посол высказался о причине закрытия генконсульства РФ в Кракове

Польские власти не предоставили никаких доказательств о якобы враждебных действиях России, которые, по их словам, стали причиной закрытия генконсульства в Кракове.

Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже давным-давно нам никаких доказательств наших якобы зловредных действий не предъявляют», — сообщил посол, добавив, что польские власти, выдвигая обвинения против России, лишь ограничиваются словами «весьма вероятно».

12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х заявил о намерении закрыть генконсульство РФ в Кракове. Он выдвинул обвинения против российских спецслужб в их якобы причастности к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

Польша решила закрыть российское консульство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение министра иностранных дел Польши, заявила, что в ближайшее время от РФ последует адекватный ответ.

Также она добавила, что Польша сознательно продолжает обрушать отношения с Россией, действуя против интересов граждан.