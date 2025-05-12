В предложении Путина увидели подарок Эрдогану

Президент России Владимир Путин сделал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану подарок своим предложением провести переговоры с Украиной в Стамбуле, так как это предоставляет Анкаре инструмент давления на Запад.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

«Предложение Путина дало Эрдогану возможность проверить свое влияние и убедительность в отношении Зеленского и Украины», - Айдын Сезер политолог, экс-торгпред Турции в России.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что это предложение укрепляет отношения Москвы и Анкары, так как Эрдоган многократно выражал интерес к участию турецкой стороны в мирном урегулировании конфликта на Украине.

При этом Сезер указал, что Путин своим поступком успешно «бросил вызов Западу», вызвав замешательство у многих западных чиновников. В частности, он обратил внимание, что в Турции 15 мая состоятся переговоры на уровне глав МИД стран НАТО, в которых также примет участие государственный секретарь США Марко Рубио.

В Британии оценили предложение Путина по Украине

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры, «возобновив» прерванный в 2022 году стамбульский формат. Российский лидер не раз подчеркивал, что достигнутые договоренности могут стать базой для будущего мирного урегулирования конфликта, которая также отвечает интересам Киева.