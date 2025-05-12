В России отреагировали на ультиматум Каллас по переговорам

Заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на языке ультиматума в адрес России неприемлемо, заявил депутат комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас ультиматумом отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Она заявила, что они невозможны, пока не введен режим прекращения огня.

«Заявление Каллас и прочих организаторов этого конфликта я бы вообще не рассматривал. Это провокаторы и люди, которые делают все, чтобы мирного соглашения не было. И сегодня они ищут все возможные условия для этого», — прокомментировал Чепа.

Депутат напомнил, что огонь на Украине ведется с 2014 года, и Россия неоднократно выступала с предложениями по его прекращению. Однако такие чиновники, как Каллас, не поддерживали мирные инициативы и не давали реакции на их нарушения, поэтому подобные заявления являются лишь имитацией желания наладить отношения между Россией и Украиной, указал Чепа.

Каллас выдвинула ультиматум России из-за предложения Путина по переговорам

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российской стороной, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.