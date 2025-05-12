В Германии заявили о поддержке Украины в переговорах с Россией

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин готов оказать поддержку Киеву на возможных переговорах с Москвой в Стамбуле. Об этом 12 мая сообщает РИА Новости.

«Есть готовность со стороны федерального правительства присутствовать, в настоящий момент это согласовывается. По существу, речь будет идти о переговорах между Россией и Украиной. Но тем не менее будет предложена поддержка со стороны европейских стран», — сказал Корнелиус на брифинге немецкого кабмина.

«Есть четкое предложение России по переговорам с Украиной. Украина должна сама решить, примет ли она это предложение о переговорах в такой форме», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов, возможны ли переговоры между сторонами конфликта в случае, если прекращение огня не будет достигнуто.

Как писала «Парламентская газета», в ночь с субботы на воскресенье Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные украинской стороной еще в конце 2022 года. В случае согласия сторон диалог может стартовать 15 мая в Стамбуле.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером подтвердил готовность своей страны принять переговоры.

Украина же заявила о согласии начать переговоры с Россией, только если Москва пойдет на предложенное Киевом и рядом стран ЕС прекращение огня с 12 мая.