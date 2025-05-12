Советник-посланник дипмиссии РФ в Варшаве Ордаш прибыл в МИД Польши

В МИД Польши прибыл советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш. Ему должны вручить ноту о закрытии генконсульства РФ в Кракове, пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат прибыл к зданию внешнеполитического ведомства на улице Шуха и сразу же зашел внутрь.

Советник не посчитал возможным дать комментарии о сложившейся ситуации собравшимся у МИД журналистам.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.

Министр пояснил, что у Варшавы якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.