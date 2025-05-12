Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уличил Запад в подделке «оригинала» фотографии, призванной «отмазать» президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера от употребления запрещенных веществ. Он полагает, что политики могли употреблять кокаин, а «улики» в их пользу, возможно, дело рук искусственного интеллекта.

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— Дорисовать картинку несложно, они вполне могли сделать это с помощью нейросети, но дело ещё и в том, что само поведение этих деятелей настолько далеко от здравого смысла, что подозрения о проламывании черепа изнутри возникают совершенно естественным образом, — объяснил свое мнение депутат.

Он добавил, что ранее кокаин считался не наркотиком, а тонизирующим веществом. По его словам, кокаин мешает критически мыслить, то есть любое решение, принятое под его воздействием, представляется безупречным и подлежащим незамедлительному исполнению.

— Поэтому сейчас уже никого не удивляет, что сейчас есть по меньшей мере один человек, официально считающийся государственным деятелем, и в то же время находящийся именно под воздействием кокаина, — заключил Вассерман в беседе с Life.ru.

Недавно пользователи социальной сети X из-за видео, попавшего в сеть, заподозрили Макрона, Мерца и Стармера в употреблении наркотиков из-за их странного поведения в ходе поездки на поезде в Киев. На кадрах видно, как перед главой Франции на столе лежит белый предмет, напоминающий сверток или скомканную бумагу.

Перед канцлером ФРГ пользователи сети заметили предмет, похожий на ложку или палочку. Заметив съемку, западные лидеры спешно убрали предметы.

Вассерман: «Одесса должна вернуться в Россию»

В Елисейском дворце поспешили опровергнуть догадки пользователей соцсетей. Там отметили, что «враги Франции» пытаются выставить носовой платок наркотиками.