Западным странам не стоит рассчитывать на повторение ситуации с Минскими соглашениями и на то, что Россия позволит обмануть себя. Об этом заявила РИА Новости бывший сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она обратила внимание на то, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование кризиса и готова к переговорам, «несмотря на системные нарушения Украиной перемирия пасхального и ко Дню Победы».

«При этом зарубежные партнеры должны уяснить, что мира на Украине нет по вине самой Украины, ее власти. Россия всегда была открыта для переговоров. Но мы хорошо помним, как нас обманули с Минскими соглашениями. Повторения не будет», - подчеркнула Ольга Ковитиди.

По ее словам, Зеленский «продолжает спекулировать вопросом возможного прекращения огня на 30 дней», при этом Москва настроена на долгосрочный и устойчивый мир.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский сначала заявил, что это возможно только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Однако после того, как президент США Дональд Трамп посоветовал Украине принять предложение о переговорах «немедленно», Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Стамбул.

При этом, по данным Минобороны РФ, за время перемирия, объявленного президентом России в дни празднования 80-летия Победы, Вооруженные силы Украины 14 043 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз предприняли попытки прорыва в Курской и Белгородской областях.