На прошлой неделе весь мир праздновал 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На параде на Красной площади в Москве присутствовали многие иностранные лидеры. Кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин назвал самого главного союзника России.

На торжестве были 34 главы государств, а также военнослужащие из Китая, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Мьянмы и стран бывшего Советского Союза. По словам эксперта, у РФ не просто есть союзники, а страны, близкие по духу и идеологии Москве.

— Однако не стоит забывать, что главный союзник России — это ее армия. Только с сильной Россией искренне хотят «дружить». Уверен, что после завершения СВО многие европейские страны захотят вернуться к выстраиванию дружеских и деловых отношений с Россией, — заключил Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.

Президент России Владимир Путин 9 мая поздравил россиян с 80-летием Великой Победы, а также провел минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну. В демонстрации участвовали более 10 тысяч военнослужащих.

Иностранные парадные расчеты дружественных армий прошли по Красной площади в рамках парада в честь Победы в Великой Отечественной войне. При этом военные из Корейской Народной Демократической Республики сидели в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади. Также на параде Победы присутствовали солдаты из ЮАР и Латинской Америки.

В Бразилии раскрыли, кто станет союзником России в противостоянии Западу

Президент России Владимир Путин поблагодарил своих зарубежных коллег, приехавших в столицу России на парад. Он также отметил, что страна помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны. О том, кто поучаствовал в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать, — в материале «Вечерней Москвы».