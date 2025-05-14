В Турции планируется обсуждение возвращения перемещенных на Украину курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая будет положительно решен вопрос о возвращении жителей Курской области, перемещенных в Сумскую область Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, одним из предметов переговорного процесса будет вопрос о возвращении 53 курских жителей.

«Мы... <…> очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения», — сказала Москалькова.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.