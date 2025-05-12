В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове

Депутат Госдумы Ольга Занко назвала «вопиющей неблагодарностью» решение Польши закрыть российское генконсульство в Кракове. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о решении отозвать согласие на работу генконсульства РФ в Кракове. Он отметил, что решение связано с обвинениями в адрес российских спецслужб по делу о поджоге торгового центра в Варшаве.

«Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове - городе, который был спасён от нацизма советскими воинами», - так это прокомментировала Занко.

Она подчеркнула, что в январе 1945 года именно солдаты Красной армии предотвратили взрыв Рожновской плотины на реке Дунаец силами нацистской Германии. Депутат отметила, что это могло привести к затоплению всего города.

«Вместо благодарности за освобождение от нацизма и спасение тысяч жизней, польские власти выбирают политику конфронтации. Если они не помнят - мы напомним», - заключила Занко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Польши «неадекватными шагами». Она сообщила, что Россия вскоре даст на это «адекватный ответ».