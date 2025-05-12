Эксперт рассказал, что означает нахождение Си Цзиньпина рядом с Путиным на Параде

Российская Федерация продемонстрировала западным странам, что Китай является для нее союзником, который проверен временем и испытан на прочность. Об этом сообщил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с aif.ru, комментируя ситуацию, что глава КНР Си Цзиньпин сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади.

"Все это демонстрирует, что Китай не просто гость парада, это союзник, проверенный и испытанный на прочность", — заявил эксперт.

По его словам, этот факт говорит о том, что весь прессинг по отношению к Москве и Пекину со стороны Запада и является стимулом к сближению.

Путин подтвердил, что в сентябре посетит Китай

Кроме того, Блохин добавил, что даже несмотря на то, что Вашингтон развернул в отношении Китая торговую войну и пытаются вбить клин между РФ и КНР, оба государства гармонично дополняют друг друга.