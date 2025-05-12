Песков высказался о прямых переговорах между Россией и Украиной

Для достижения перемирия необходимы непосредственные переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В интервью британскому телеканалу Sky News представитель Кремля подчеркнул, что «для достижения прекращения огня необходимо вести прямые переговоры, искать пути решения». Он также отметил, что «упрощенные методы в вопросе прекращения огня не подходят».

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп поддержал Москву в вопросе возможных прямых переговоров с Украиной.