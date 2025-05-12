Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина о прямых переговорах представителей Москвы и Киева в Турции, а также оценил реакцию на данную инициативу с стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров. После этого Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что будет ждать Путина на встрече в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Инициатива Путина – это упреждающий удар по глобалистам. Они - союзники Зеленского - ранее настаивали на введении 30-дневного перемирия, после чего хотели разговаривать. Но никто вестись на подобные предложения не будет. Владимир Путин сделал действительно серьезное заявление о переговорах 15 мая в Турции, которое многим смешало карты. На самом деле Зеленский и его союзники сейчас находятся в шоке, но им нужно как-то реагировать, поэтому Зеленский и объявил, что будет ждать Путина в Стамбуле. Однако подобное заявление само по себе является оскорбительным. С чего это вдруг ты будешь ждать там Путина? В подобных ситуациях все сначала согласовывается представителями сторон, после чего лидеры государств подписывают те или иные документы. Поэтому совершенно очевидно, что заявление Зеленского направлено на то, чтобы никакого перемирия не было. Он хочет перехватить инициативу и попытаться выставить себя главным действующим лицом в процессе, но сделать этого не получается. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт подчеркнул, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган положительно отреагировали на инициативу президента РФ.

Axios: Зеленский прилетит в Турцию на переговоры даже без прекращения огня

«Глобальные игроки, которые хотят стать посредниками [в украинском урегулировании], реагируют на предложение Путина правильно, а вот реакция Зеленского абсолютно неправильная. Он говорит о перемирии, о прекращении огня, но все эти его вопли идут на фоне наступления российских войск. Ему нужно срочно перегруппировывать силы и получать новое оружие. То есть в реальности режим Зеленского не намерен останавливать боевые действия в комплексе. Ему просто нужна передышка», - сказал политолог.

Михайлов подчеркнул, что не видит никаких перспектив проведения переговоров 15 мая в Стамбуле с участием Путина.

«При этом я допускаю, что представители Москвы и Киева все-таки встретятся в Турции, но позиция Зеленского должна измениться», - заключил эксперт.

Реакция Зеленского на предложение Путина о прямых переговорах показывает, что украинские власти не вникли в суть заявления российского лидера. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.