Косачев назвал возможный формат российско-украинских переговоров в Стамбуле

Переговорщиками от российской и украинской сторон на встрече в Стамбуле должны быть специалисты экспертно-технического уровня, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

© Российская Газета

"Если переговоры стартуют, впереди очень серьезный, долгий и тщательный этап отработки всех деталей с тем, чтобы не допустить реваншизма с украинской стороны... Я уверен, что это должны быть переговорщики, скажем так, уровня экспертно-технического", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что переговорщикам предстоит впервые за три года понять, какие есть перспективы для движения вперед - "не к какому-то мифическому перемирию, но к устойчивому миру".

Вице-спикер Совфеда охарактеризовал как "чистой воды спектакль" заявление Владимира Зеленского о том, что он готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. "Потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются", - пояснил политик.

"Сейчас Зеленский пытается эту тему поднять на свои знамена, чтобы перевести стрелки на Россию. Сказать: видите, президент Путин, которого я позвал в Стамбул, отказался, не приехал. И дальше будут всевозможные инсинуации, почему это произошло", - продолжил он.

Что касается возможного саммита российского и американского лидеров, то с этим "никто не торопится".

"Все прекрасно понимают, что неподготовленная встреча хуже, чем отсутствие этой встречи", - отметил Константин Косачев.

Владимир Путин ранее предложил Киеву вернуться за стол переговоров без предварительных условий и назвал дату и место - 15 мая в Стамбуле. Россия настроена на серьезные переговоры с целью устранить первопричины конфликта, подчеркнул президент. В воскресенье он провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, собеседники подробно обсудили инициативу.