Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал воровством планы Евросоюза (ЕС) передать Украине 900 миллионов евро из замороженных российских активов на закупку оружия и снарядов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, делается все, чтобы события развивались не по мирному пути.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс Киева. Кроме того, планируется направить еще 1 миллиард евро на производство беспилотников и ракет.

«Это воровство. Второе, это в любом случае совершаются попытки сорвать возможности переговоров и делается все, чтобы дальнейшие события продолжали развиваться не по мирному пути, не по пути создания безопасности в Европе», — заявил депутат.

Он выразил мнение, что МИД России на встречах с США должны об этом говорить.

В Париже рассказали, куда направят замороженные активы России

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он добавил, что начать следует без промедлений, и предложил дату и место — 15 мая в Стамбуле (Турция).