В России высказались об ультиматуме Зеленского Путину

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает наглый ультиматум поиску приемлемых решений урегулирования конфликта. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

«Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относится. Посмотрим, еще есть время, но это настораживает», — высказал свою позицию российский сенатор.

Карасин также обратил внимание на сигналы со стороны Запада касательно ужесточения санкций в отношении России. В частности, речь шла о введении 17-го пакета санкций.

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«Однако они понимают, что никакой изоляции России не получилось», — заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.