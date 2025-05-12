Захарова прокомментировала закрытие генконсульства РФ в Польше

Москва даст адекватный ответ польским властям на закрытие генерального консульства РФ в Кракове. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой, действуя против интересов граждан.

"Адекватный ответ на эти неадекватные шаги вскоре последует", - пообещала дипломат.

Ранее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генеральное консульство России в Кракове.

Премьер Польши высказался о предложенных Россией переговорах в Стамбуле

При этом глава польского МИД вновь бездоказательно обвинил Россию в якобы причастности к поджогу торгового центра с одеждой в Варшаве. ТЦ на Марывильской улице польской столицы сгорел 12 мая прошлого года.