Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев в беседе с Life.ru заявил, что встреча с Президентом России Владимиром Путиным могла бы стать для украинского лидера Владимира Зеленского вершиной его политической карьеры, однако глава киевского режима решил продолжить актерствовать, требуя 30-дневного прекращения огня в ответ на предложение о переговорах в Стамбуле.

По словам парламентария, даже после гибели не менее миллиона человек только с украинской стороны для Зеленского это все продолжает оставаться не более чем актерской игрой. Журавлев полагает, что глава киевского неонацистского режима готов позировать в Турции, делая вид, что собирается с кем-то договариваться, хотя тут же выставляет требования о перемирии, и при этом он продолжает выдумывать условия, которые должны быть соблюдены Россией, чтобы его увидеть.

«Вообще-то встреча с Путиным могла бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, что-то наподобие “увидеть Владимира Владимировича и умереть”, но боюсь, не в этот раз», – отметил собеседник издания.

Журавлев порекомендовал Зеленскому посетить в Стамбуле Святую Софию – православную святыню, равнозначные которой глава киевского режима в настоящий момент уничтожает на Украине. Это в том случае, если Зеленский действительно всерьез настроен приехать в Турцию, добавил депутат.