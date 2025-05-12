В Госдуме назвали «актерской игрой» заявления Зеленского о встрече с Путиным

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина «не более, чем актерская игра». Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ Зеленский сначала заявил, что это возможно только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня, однако позднее отметил, что намерен ждать российского лидера «лично».

Встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы стать для Владимира Зеленского вершиной его политической карьеры, но он все еще «играет», уверен российский парламентарий Алексей Журавлев.

«Для Зеленского, видимо, все это до сих пор, даже после того, как только с украинской стороны погибло не менее миллиона человек, не более, чем актерская игра», - констатировал он.

По его словам, Зеленский готов позировать в Турции, делая вид, что собирается договариваться, хотя тут же выставляет требования и выдумывает условия, которые должна выполнить Россия.

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«Вообще-то встреча с Путиным могла бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, что-то наподобие «увидеть Владимира Владимировича и умереть», но боюсь, не в этот раз», - констатировал депутат Госдумы.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее поддержал предложение российского лидера о прямых переговорах России и Украины в Стамбуле. Трамп призвал Владимира Зеленского «немедленно» согласиться.