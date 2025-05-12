Российский президент Владимир Путин подчеркнул значимость сохранения исторической памяти, особенно уроков мужества и единства, проявленных предками в борьбе с идеологиями нацизма, расизма и колониализма. Об этом он заявил участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Путин акцентировал внимание на том, что нынешний год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, и эта дата займет важное место в программе форума. Президент отметил, что сохранение памяти об исторических событиях, героизме и сплоченности предков в противостоянии нацизму, расовой дискриминации и колониальной политике имеет огромное значение. Он выразил уверенность, что только совместными усилиями мировое сообщество сможет обеспечить стабильное и гармоничное развитие, а также эффективно бороться с современными угрозами, такими как терроризм, экстремизм и обострение локальных конфликтов.

Ранее сообщалось, что выдвинутое президентом РФ предложение провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле подтверждает реальное намерение России найти мирное решение конфликта.